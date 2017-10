Une double attaque à la voiture piégée fait au moins 3 morts en Somalie

Mogadiscio — Au moins trois personnes ont été tuées samedi dans l’explosion à intervalle rapproché de deux véhicules piégés près d’un hôtel du nord de la capitale somalienne Mogadiscio, où des coups de feu ont aussi été entendus, a-t-on appris de sources médicale et policière.



Aamin, le principal service d’ambulances de Mogadiscio, a indiqué sur son compte Twitter avoir transporté « 15 personnes blessées, dont une femme » et avoir vu « plusieurs morts ».



