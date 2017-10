Afrique du Sud: peine exemplaire pour deux Blancs

Middelburg — La justice sud-africaine a lourdement condamné vendredi deux Blancs qui avaient tenté d’enfermer un Noir dans un cercueil et menacé de le brûler, une affaire qui illustre la persistance des tensions raciales vingt-trois ans après la fin de l’apartheid. Theo Martins Jackson, 29 ans, a été condamné à dix-neuf ans de réclusion, dont cinq avec sursis, et Willem Oosthuizen, 30 ans, à seize ans de réclusion, dont cinq avec sursis, par un tribunal de Middelburg (nord-est). « Le comportement des accusés a été des plus déshumanisants et répugnants », a fustigé la juge Segopotje Mphahlele, estimant qu’il avait « attisé les tensions raciales » dans le pays. Le procès a suscité un grand intérêt en Afrique du Sud. Les attaques racistes continuent d’empoisonner les relations entre la majorité noire et la minorité blanche, en particulier dans les zones rurales.