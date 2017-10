Fuyant la crise, 470 000 Vénézuéliens arrivent en Colombie

Bogotá — Près de 470 000 Vénézuéliens sont arrivés en Colombie, fuyant la crise politique et économique dans leur pays, et 267 000 l’ont fait de manière illégale, a déclaré vendredi le président colombien, Juan Manuel Santos, qui a accusé le gouvernement de Nicolás Maduro d’avoir « détruit la démocratie ». Il y a trois mois, les services migratoires colombiens chiffraient à 340 000 le nombre de Vénézuéliens qui s’étaient réfugiés dans le pays voisin. Selon le président Santos, la Colombie est le pays qui « souffre le plus » des effets collatéraux de la crise économique et politique qui frappe le Venezuela. Jeudi, les ministres des Affaires étrangères de douze pays d’Amérique, dont la Colombie, réunis à Toronto, ont demandé à l’ONU de s’impliquer pour aider à régler la crise au Venezuela et sanctionner les violations des droits de la personne.