Kenya: Odinga appelle les électeurs à rester chez eux

26 octobre 2017

Nairobi — Le chef de l’opposition au Kenya, Raila Odinga, a appelé mercredi les électeurs à rester chez eux lors de l’élection présidentielle de jeudi, qui a d’ores et déjà entamé l’image démocratique du pays et menace de le plonger dans une période de forte instabilité. « Que faisons-nous demain ? Ne participez en aucun cas à cette parodie d’élection, convainquez vos amis et vos voisins de ne pas participer », a déclaré M. Odinga lors d’un grand rassemblement dans un parc du centre de Nairobi. Un peu plus tôt, le chef de la Commission électorale (IEBC), Wafula Chebukati, avait confirmé la tenue du scrutin de jeudi, organisé à la suite de l’invalidation de la réélection en août du président Kenyatta, une première sur le continent africain. Le climat politique s’est nettement détérioré ces dernières semaines pour devenir délétère, les deux camps multipliant les invectives et les déclarations menaçantes. Au moins 40 personnes ont été tuées depuis le 8 août, la plupart dans la répression brutale des manifestations par la police dans des bastions de l’opposition, selon les organisations de défense des droits de la personne.