Israël approuve un projet au coeur de Jérusalem-Est

Jérusalem — Israël a approuvé mercredi un vaste projet de logements pour des juifs en plein dans un quartier palestinien de Jérusalem-Est occupée. Une commission de la municipalité israélienne de Jérusalem a donné son feu vert à la construction de 176 logements dans la colonie de Nof Zion, qui en compte déjà 91, dans le quartier palestinien de Jabal Moukaber. L’extension ajouterait 13 nouveaux bâtiments, triplerait les dimensions de Nof Zion et en ferait la plus importante implantation juive au sein d’un quartier palestinien de Jérusalem, disent les organisations israéliennes anticolonisation. « L’objectif premier de l’infiltration par les colons des quartiers palestiniens de la vieille ville et de ses alentours » est de faire obstacle à tout accord sur le statut de Jérusalem, l’une des questions les plus épineuses à résoudre pour parvenir à la paix entre Israéliens et Palestiniens, estime l’ONG Ir Amim.