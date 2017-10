L’interdiction de l’avortement en Irlande du Nord devant la Cour suprême

L’Irlande du Nord porte-t-elle atteinte aux droits de l’Homme en interdisant l’avortement, même en cas de viol, d’inceste ou de malformation grave du foetus ? La Cour suprême du Royaume-Uni examine cette question depuis mardi matin.

L’Irlande du Nord a l’une des législations les plus restrictives en matière d’avortement, et n’autorise les IVG qu’en cas de menace pour la vie de la mère. Les contrevenantes risquent une peine d’emprisonnement à vie.

Selon les représentants d’une coalition d’associations de défense des droits, qui s’exprimeront devant les juges de la plus haute Cour britannique, les femmes souhaitant se faire avorter subissent un « traitement inhumain et dégradant » en raison de ce cadre législatif.

« En 2015-16, seuls 16 avortements ont été réalisés en Irlande du Nord » et « en 2015, 833 femmes se sont rendues d’Irlande du Nord en Angleterre pour se faire avorter », un voyage qui peut être vécu comme « stigmatisant et traumatisant », soulignent ces associations, dont Amnesty International, dans un communiqué.

« J’espère qu’en partageant les détails de la période la plus difficile de ma vie, cela aboutira à ce que les femmes puissent accéder à un service de santé essentiel en Irlande du Nord et n’auront plus à subir de traumatismes et de souffrances supplémentaires, comme je l’ai vécu », témoigne dans ce communiqué Ashleigh Topley, membre de l’Alliance pour le choix, qui explique avoir été contrainte à poursuivre sa grossesse bien que le foetus soit condamné d’avance.

La Commission des droits de l’Homme d’Irlande du Nord (NIHRC), une institution indépendante de défense des droits de l’Homme, a tenté de faire changer la loi en portant la question en justice en 2014.

En décembre 2015, la Haute Cour de Belfast a déclaré que la législation interdisant l’avortement violait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le droit au respect de la vie privée et familiale, car elle ne prévoyait pas d’exceptions dans les cas où le foetus présentait des malformations mortelles ou si la grossesse était due à un crime sexuel. Mais la décision a été infirmée en appel, les juges ajoutant que cette question, lourde de considérations morales et religieuses, devait être tranchée par le législateur plutôt que par le juge.

En février 2016, l’assemblée d’Irlande du Nord, pays à forte tradition catholique, a voté contre un assouplissement de la législation antiavortement.

De son côté, le gouvernement britannique a annoncé lundi qu’il financerait le voyage des Nord-Irlandaises souhaitant se faire avorter en Angleterre, en plus des frais d’avortement pris en charge depuis juin.