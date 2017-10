Armes chimiques: vote de l’ONU sur la Syrie mardi

Photo: Omar Haj Kadour Agence France-Presse

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit décider lors d’un vote mardi de prolonger ou non l’enquête sur les attaques menées en Syrie avec des armes chimiques, ont indiqué lundi des diplomates. Cette mesure risque d’être bloquée par un veto de la Russie — alliée du régime du président syrien, Bachar al-Assad — qui souhaite au préalable pouvoir consulter un rapport devant être publié jeudi sur une attaque au sarin en avril sur le village de Khan Cheikhoun, qui avait fait plus de 80 morts. Par ailleurs, au moins 22 personnes ont été tuées dans une attaque aérienne d’origine non identifiée lundi soir près de Deir Ezzor, ville de l’est de la Syrie tenue par les forces du régime de Damas, a annoncé l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Un responsable local syrien et la télévision d’État ont accusé la coalition menée par les États-Unis qui combat le groupe État islamique (EI) d’en être responsable, faisant état pour leur part d’un bilan de 14 tués et 30 blessés. Plus tôt lundi, au moins dix membres d’une faction djihadiste liée au groupe EI ont été tués dans des raids présumés israéliens dans le sud de la Syrie, a indiqué l’OSDH. Selon l’ONG, les frappes ont visé la ville de Sahm Al-Jolan, dans la province de Deraa.