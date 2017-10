Syrie: une alliance arabo-kurde prend aux djihadistes un champ pétrolier

Beyrouth — Des combattants kurdes et arabes soutenus par Washington se sont emparés dimanche de l’un des plus importants champs pétroliers de Syrie, que les forces du régime cherchaient à reprendre aux djihadistes du groupe État islamique (EI). Situé dans la province de Deir Ezzor, dans l’est de la Syrie près de la frontière avec l’Irak, le champ pétrolier d’Al-Omar est l’un des plus importants du pays en guerre. Avant d’être détruit en octobre 2015 par des raids de la coalition internationale menée par Washington, ce champ pétrolier rapportait aux djihadistes entre 1,7 et 5,1 millions de dollars par mois, selon la coalition. Les combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS) « contrôlent totalement le champ pétrolier d’Al-Omar, le plus grand de Syrie », selon une annonce publiée dimanche sur le site web de cette alliance soutenue par la coalition internationale.