Shinzo Abe, défi asiatique

Le pari gagné de Shinzo Abe, avec les deux tiers des sièges à son Parti libéral-démocrate, fait monter les enchères au Japon et en Asie. Un oeil sur la Chine conquérante, l’autre sur une Corée du Nord inquiétante, Tokyo fait face à des défis considérables, socio-économiques, mais aussi diplomatiques et militaires.

M. Abe, s’il termine le troisième mandat qu’il vient d’obtenir, deviendra le premier ministre japonais qui aura été le plus longtemps au pouvoir depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Pendant son premier mandat, il n’a réussi qu’à moitié sa réforme économique de relance par la dépense publique et la « planche à billets »… même si le Japon reste la troisième économie du monde, une extraordinaire machine innovatrice et exportatrice.

Et ce, malgré le problème de la déflation (c’est un des seuls pays au monde où les prix baissent régulièrement) et les défis, concomitants, du vieillissement de la population et de l’intégration des femmes sur le marché du travail.

Mais les urgences de Shinzo Abe réélu se trouvent à l’international. Il a dit hier que sa priorité absolue, c’est la menace nord-coréenne et la nécessité d’y faire face. On se souvient que Pyongyang a fait survoler, il y a quelques semaines, deux missiles au-dessus du Japon — qui est, avec la Corée du Sud, la cible de choix du chantage nord-coréen.

La majorité qualifiée du Parti libéral-démocrate (qu’il détenait déjà, mais dont il demandait la confirmation avec ces élections anticipées) permet aujourd’hui à Shinzo Abe de lancer une révision constitutionnelle qui défie le « tabou pacifiste », constitutif du Japon d’après 1947.

Abe, qui rêve de « redonner sa grandeur au Japon », géant économique qui, comme l’Allemagne, ne veut plus être un nain politique, aimerait modifier tout particulièrement l’article 9 de la Constitution.

Cet article — intouchable pour environ 40 % des Japonais, selon des sondages — stipule que « le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace, ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux ». Il ajoute : « Il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. »

Cet article n’a jamais été intégralement appliqué, puisque le Japon a tout de même une sorte d’armée, appelée « Forces d’autodéfense », dont le budget est d’environ 1 % du PIB national.

Pour remettre les choses en perspective, la Chine voisine — qui face au Japon déploie une constante rhétorique d’ennemi — a une économie deux fois plus importante. Elle dépense en armements près de 2 % de son PIB… pour des effectifs quatre fois plus importants que ceux du Japon, en termes absolus.

De quoi alimenter le néonationalisme de Shinzo Abe, qui recevra début novembre le président américain, Donald Trump, en tournée asiatique. Cet homme qui, il y a encore quelques mois, disait que Washington pourrait bien demander à ses alliés en Asie (le Japon, mais aussi la Corée du Sud) de se défendre eux-mêmes, sans « parapluie » américain… y compris avec l’arme nucléaire !

On peut imaginer qu’avec un tel pistolet à la Maison-Blanche, les dernières capitales asiatiques qui refusent de capituler face aux sirènes de Pékin (comme l’ont fait, à divers degrés ces dernières années, les Philippines, la Malaisie, le Cambodge, la Birmanie…) se disent qu’elles devraient de plus en plus compter sur leurs propres moyens.

Perspective qui n’est pas forcément rassurante.

Post-scriptum sur l’Espagne

On peut craindre que les Catalans ne se fassent écraser politiquement — avec leur autonomie — dans ce dramatique affrontement où ils n’ont pour eux ni la force, ni la légalité espagnole, ni les appuis internationaux.

Tout ce qu’ils ont en leur faveur, c’est l’image de brutalité et d’intransigeance en provenance de Madrid, qui a pu choquer à l’international (au niveau des médias et des opinions publiques… mais pas au niveau des gouvernements).

On ne peut exclure des affrontements physiques graves au cours des prochains jours. Mais on pourrait aussi voir une désescalade, sous la forme d’une lassitude démobilisatrice du côté catalan… Ce qui est manifestement l’espoir de Madrid, où l’on semble maintenant mieux calibrer les coups, pour qu’ils fassent le plus mal, à un coût minimal.