Élections: le Japon droit dans sa droite

Appelés à élire leurs députés dimanche, les Japonais doivent choisir entre Shinzo Abe, en quête d’une nouvelle légitimité, et une opposition divisée, notamment incarnée par la conservatrice gouverneure de Tokyo.

Pendant quelques jours, un courant d’air frais a soufflé sur la politique nippone. Et si une femme venait secouer un mâle Parlement vieillissant mené à la baguette par l’indéracinable Shinzo Abe trônant sur une très confortable majorité ? Fin septembre, Yuriko Koike, la conquérante gouverneure de Tokyo, est sortie du bois.

Après des élections locales remportées haut la main en juillet, l’ex-présentatrice à la télévision, qui se campe en « réformiste conservatrice », a créé et pris la tête du Kibo no To, le Parti de l’espoir. Quelques jours plus tard, un Shinzo Abe en quête d’un nouveau souffle, après de longs mois de scandales liés à des affaires de favoritisme et de corruption, annonçait la dissolution de la Chambre des députés et des élections générales anticipées qui ont lieu dimanche.

Prudemment

Quelque chose prenait forme. La gouverneure de Tokyo ralliait à sa cause un grand nombre d’élus d’un Parti démocrate (centre gauche) moribond et décapité. Certains ont même cru que Koike allait défier Abe dans sa circonscription-sanctuaire de Yamaguchi. Puis, la porte semble s’être refermée. Droit dans sa droite, le VRP Shinzo Abe aborde sa troisième élection législative depuis 2012 en patron du pays, sauveteur de son économie et protecteur du peuple menacé par la Corée du Nord balistico-nucléaire de Kim Jong-un. C’est l’autoportrait qu’il a esquissé en creux dès le début de la campagne éclair.

Quand Yuriko Koike a appelé à « mettre fin à la politique d’Abe » et à tourner la page des scandales qui ont empoisonné le printemps du chef du gouvernement, ce dernier est monté au front. « Les coups d’éclat et les slogans ne dessinent pas le futur. Nous ne devons pas perdre », a-t-il répliqué.

Il n’est pas dit que le Parti libéral-démocrate (PLD) d’Abe remportera totalement la mise dimanche et dépassera son score de 291 sièges obtenu lors du scrutin de 2014. Mais « le gouvernement d’Abe reste puissant, constate le politologue Toru Yoshida. Lui et son équipe ont tiré les enseignements de son premier passage calamiteux à la tête du gouvernement [entre 2006 et 2007]. Ils gouvernent prudemment et savent bien réagir aux polémiques. »

Mais Shinzo Abe est aussi fort parce que l’opposition est faible. « En 2012, les Japonais ont voté PLD par défaut, parce qu’ils étaient déçus du Parti démocrate [PD, centre gauche] qui a raté l’alternance entre 2009 et 2012, a géré comme il a pu la catastrophe de Fukushima. Aujourd’hui, si l’opposition se réorganise, elle reste divisée », note Céline Pajon, spécialiste du Japon à l’Institut français des relations internationales.

Fin juillet, Renho Murata, la très décidée et tenace première chef du Parti démocrate, en a quitté la présidence avec perte et fracas, seulement dix mois après son arrivée. Le 2 juillet, son parti n’avait obtenu que 5 sièges (contre 7 auparavant) sur les 127 de l’assemblée de Tokyo. Il n’a pas su tirer profit du trou d’air que traversait Abe depuis plusieurs mois.

Puis, en créant sa propre formation, Koike a fait imploser le Parti démocrate. Ses membres les plus à gauche ont fondé une nouvelle force pour défendre la Constitution pacifiste, qu’Abe entend remanier. Et de nombreux élus ont voulu monter dans le train de l’espoir de Koike, en quête de nouveauté et d’une solution de remplacement au premier ministre.

« Mais elle a alors affiché une image autoritaire, exclusive et ferme à laquelle on ne s’attendait pas, remarque Toru Yoshida. Elle a imposé des conditions strictes d’entrée dans son parti. Sa cote de popularité a commencé à chuter. C’est un loup solitaire, elle entraîne des gens mais ne pense qu’à elle-même. »

Faucon

Yuriko Koike a refusé de se porter candidate, excluant de diriger le pays en cas de victoire de son parti. Il s’est peu à peu révélé qu’elle n’incarnait pas vraiment une solution de remplacement rassembleuse à Shinzo Abe. Cette ancienne présentatrice télé âgée de 65 ans, trilingue (elle parle aussi arabe et anglais), est une admiratrice de la « Dame de fer », Margaret Thatcher, comme Abe. « Il n’y a pas de différence idéologique forte entre eux », souligne Céline Pajon, qui rappelle que la gouverneure de Tokyo a été sa conseillère à la sécurité et son ancienne ministre de la Défense en 2007.

Sur les questions de défense et de sécurité, elle est aussi faucon que le premier ministre. « Le programme du Parti de l’espoir reste difficile à décrypter, car il n’est pas sur un positionnement droite-gauche, poursuit Toru Yoshida. On ne voit pas clairement s’il pourrait être dans l’opposition ou allié à Abe. »

Favorable à la création d’un salaire minimum, Koike s’oppose à une nouvelle hausse de la TVA de 8 % à 10 %, que le chef du gouvernement entend réaliser en 2019 afin de financer des politiques sociales. Elle appelle à une sortie du nucléaire à l’horizon 2030. Ce sont bien les seuls points de divergence entre le premier ministre et son ancienne conseillère. Face à un Shinzo Abe en passe de devenir l’un des premiers ministres ayant eu la plus grande longévité politique, Yuriko Koike a probablement pris rendez-vous avec l’avenir.