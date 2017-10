Mugabe, ambassadeur de bonne volonté de l’OMS

Photo: Phill Magakoe Agence France-Presse

Harare — L’opposition zimbabwéenne et des associations des droits de la personne ont critiqué vendredi la nomination du président Robert Mugabe comme « ambassadeur de bonne volonté » de l’ONU pour les maladies non transmissibles, malgré la grave crise sanitaire que traverse son pays. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus (Éthiopie), a demandé le 18 octobre à Mugabe, 93 ans, d’aider l’agence de l’ONU dans sa lutte en Afrique contre les maladies non transmissibles, notamment les attaques cardiaques et l’asthme. Pourtant, le système de santé au Zimbabwe s’est effondré sous le régime répressif de Mugabe. La plupart des hôpitaux manquent de médicaments et d’équipements, les infirmières et les médecins sont régulièrement laissés sans salaires. « Nommer Mugabe ambassadeur de bonne volonté est gênant pour l’OMS », a écrit sur Twitter Iain Levine, l’un des directeurs de Human Rights Watch.