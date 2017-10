Pérou: le Congrès autorise le cannabis à des fins thérapeutiques

Lima — Le Congrès péruvien a adopté à une large majorité jeudi l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques, répondant ainsi à une demande de longue date de la société civile. La loi doit maintenant être promulguée par le pouvoir exécutif pour entrer en application. Ce projet de loi avait provoqué un long débat dans le pays, le Pérou étant le second producteur mondial de feuilles de coca, la base de la cocaïne. Le projet de loi avait été proposé par le gouvernement en février, à la demande d’un groupe de mères dont les enfants étaient victimes de maladies graves (cancers, épilepsies) et pour lesquels aucun médicament existant ne permettait d’apaiser la douleur. Celles-ci avaient alors elles-mêmes développé une huile à base de marijuana et s’étaient retrouvées aux prises avec la justice, la consommation de cannabis étant interdite au Pérou. En Amérique latine, les autres pays autorisant l’usage du cannabis à des fins médicales ou scientifiques sont le Mexique, la Colombie, le Chili et l’Argentine.