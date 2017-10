Coup de filet antipédophilie au Brésil

Rio de Janeiro — La police brésilienne a démantelé vendredi un vaste réseau de pédophilie sur Internet et arrêté 104 personnes, lors de l’« une des plus importantes opérations au monde » menée avec les autorités américaines, a annoncé le ministère de la Justice. L’opération a mobilisé plus de 1100 agents, qui ont réalisé des perquisitions dans 24 des 26 États du Brésil, ainsi que dans le District fédéral, où se trouve la capitale, Brasília. Ce grand coup de filet a été réalisé à l’issue d’une enquête de six mois, en collaboration avec l’ambassade des États-Unis et le service américain de l’immigration et des douanes (ICE). L’enquête a permis « d’identifier plus de 151 000 fichiers comportant du contenu pédophile échangé en ligne par les suspects », a précisé le ministère. Le ministre de la Justice, Torquato Jardim, a expliqué lors d’une conférence de presse à Rio de Janeiro que des images avaient été retrouvées dans le « dark Web », la partie « cachée » d’Internet, non trouvable avec les moteurs de recherche classiques.