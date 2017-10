Le 19e Congrès du Parti communiste chinois, ouvert mercredi, revêt des airs de sacre pour le chef de l’État. Au terme de son premier mandat, Xi Jinping a étouffé la dissidence, mené une politique économique et internationale ambitieuse… et imposé un règne sans partage.

Plus de 1,3 million de fonctionnaires punis pour corruption, des visites officielles dans 56 pays, plusieurs lois controversées pour assurer la sécurité nationale, deux nouvelles banques multilatérales et un gigantesque plan Marshall à la chinoise — les « Nouvelles Routes de la soie » — afin de symboliser le grand retour de la Chine sur la scène internationale. Cinq ans après son arrivée au pouvoir, fin 2012, la « révolution » du président chinois, Xi Jinping, est totale.

Le dirigeant de 64 ans, qui doit se succéder à lui-même pour un nouveau mandat de cinq ans lors du 19e Congrès du Parti communiste chinois (PCC) qui s’est ouvert à Pékin mercredi pour six jours, a imprimé sa marque partout. Aucun champ d’action n’a échappé à son pouvoir hypercentralisé, personnel et autoritaire.

Secrétaire général du PCC, chef de l’État, chef des armées, président d’une ribambelle de « groupes dirigeants » et de nouvelles « commissions » : le numéro 1 chinois a cumulé toutes les casquettes. Il s’est emparé de l’économie, domaine pourtant traditionnellement réservé au premier ministre.

Reprenant d’une main de fer le parti et la société civile, il a dessiné simultanément les contours d’une mondialisation à la chinoise, s’imposant de fait comme le premier diplomate du pays. Lors de son premier mandat, plusieurs tabous sont tombés. Et en construisant à Djibouti sa première base militaire à l’étranger, inaugurée officiellement en août, Xi Jinping a montré que la Chine ne souhaitait plus rester en retrait dans la marche du monde.

Xi Jinping a eu une stratégie de conquête du pouvoir extrêmement claire, affirmée et méthodique Nicholas Bequelin, directeur Asie chez Amnesty International à Hong Kong

« Coeur du parti »

Sur la scène intérieure, sa campagne sans merci contre la corruption a elle aussi marqué un tournant en s’installant durablement dans le temps. Désormais, même les « tigres », les officiels les plus haut placés du parti, ne sont plus à l’abri. Enfin, en cumulant les rôles et en laissant se développer un quasi-culte de la personnalité, l’actuel maître de la Chine a également rompu avec le principe de collégialité, pourtant imposé par Deng Xiaoping à la fin de la Révolution culturelle (1966-1976) pour éviter qu’un autre leader, comme Mao Zedong, ne tire à nouveau toutes les ficelles.

Aujourd’hui, précisément, Xi Jinping apparaît comme le dirigeant chinois le plus puissant depuis la mort en 1976 du fondateur de la République populaire.

L’heure, donc, est à la consécration. Lors de ce 19e Congrès, le nom de Xi Jinping pourrait en effet entrer dans la charte du PCC, qui va être amendée. Et cette mention est loin d’être anecdotique. Sur les huit dirigeants qui ont conduit la Chine depuis la victoire des communistes en 1949, seuls deux ont eu droit à cet honneur : Mao Zedong (1949-1976) et Deng Xiaoping (1978-1992).

Si cela se confirme, Xi Jinping serait alors le premier président à être nommément cité dans les statuts du PCC de son vivant. Un deuxième sacre, en quelque sorte. En octobre 2016, en effet, Xi Jinping avait déjà hérité du titre de « coeur du parti », qui l’avait placé sur un pied d’égalité avec le Grand Timonier et le père des réformes de l’après-Mao.

Dans son arrivée au sommet de l’État-Parti, rien n’est accidentel : le président chinois a passé sa vie à gravir les échelons de l’appareil. « Xi Jinping a eu une stratégie de conquête du pouvoir extrêmement claire, affirmée et méthodique », explique Nicholas Bequelin, directeur Asie chez Amnesty International à Hong Kong. Né en 1953 à Pékin sous les meilleurs auspices, dernier d’une famille de quatre enfants, Xi Jinping a réalisé l’essentiel de sa carrière loin de la capitale chinoise qui le couronne à nouveau cette semaine.

Son entrée dans le sérail, Xi Jinping la doit à son père, Xi Zhongxun, un vieux camarade de route de Mao devenu chef de la Propagande et vice-premier ministre dans les années 1950. En 1979, le jeune Xi n’a que 26 ans quand son père, qui dirige à cette époque la grande province méridionale du Guangdong, le place à la puissante Commission militaire centrale (CMC). Il devient alors le bras droit d’un général, futur ministre de la Défense. Grâce à lui, Xi Jinping s’introduit dans les réseaux militaires qu’il cultivera tout au long de son parcours.

Vareuse à col Mao

Mais le jeune homme ne veut pas prendre les raccourcis, s’appuyer uniquement sur les relations de sa famille. « Fils de », il doit casser son image de « prince rouge » — le nom donné aux enfants des fondateurs historiques du régime communiste — en allant sur le terrain. En 1982, il part donc au Hebei, province rurale entourant Pékin, où il devient le secrétaire local du PCC dans un comté. Sur des photos d’époque, on le voit en vareuse bleue, col Mao, visage poupin, discutant avec les paysans du coin.

Trois ans plus tard, nouveau tour de piste : le jeune cadre arrive au Fujian, province du sud-est de la Chine face à Taïwan. Il y restera 17 ans, de 1985 à 2002, et deviendra gouverneur. Entre-temps, l’homme est entré en 1997 au Comité central, le premier noyau dur du parti. Ce « Parlement interne » comprend alors 344 membres, les personnalités les plus puissantes de Chine. Ce n’est qu’en 2007, après avoir dirigé la riche province du Zhejiang, puis Shanghai, que le retour vers la capitale s’accélère.

Cette année-là, Xi Jinping entre dans le cockpit du régime. Le Comité permanent du Bureau politique, le Saint des Saints du pouvoir chinois, compte à cette époque neuf dirigeants. Dauphin désigné, il est à la sixième place. Cinq ans plus tard, en novembre 2012, il devient numéro 1 lors du 18e congrès du PCC.

Les sinologues se penchent alors sur son CV, qu’ils épluchent à la loupe. Tous tentent de décrypter son parcours pour deviner quelle sera la direction qu’il donnera à la deuxième économie mondiale. Son père, purgé par Mao en 1962 puis réhabilité par Deng Xiaoping au début des années 1980, lui aurait-il transmis ses idées libérales et réformistes ? Au Guangdong, Xi Zhongxun a mis en oeuvre les réformes pilotes d’ouverture économique. Plus tard, il s’opposera au recours à la force pour mater les manifestations prodémocratie de Tiananmen en 1989. Arrivé au pouvoir, pourtant, Xi Jinping douche les espoirs de ceux qui voyaient en lui un réformateur.

Chape de plomb

Au contraire, le nouveau président chinois anesthésie la société civile et verrouille le parti par un double tour de vis, glacial et sans précédent. L’homme, certes, obtient les clés du pays dans un contexte particulier. Un an avant son adoubement, les printemps arabes ont fait tomber des dirigeants autocratiques. Le « dégagisme » qui secoue le Moyen-Orient à partir de la fin 2010 inquiète Pékin, qui craint un effet domino.

Puis en 2012, l’affaire Bo Xilai, un autre prince rouge, met le Parti en état d’alerte. L’ambitieux secrétaire du PCC dans la municipalité de Chongqing, désormais en prison à vie, est au centre d’un scandale retentissant qui mêle lutte de pouvoir, pots-de-vin et le mystérieux assassinat d’un Anglais. L’économie chinoise, de son côté, commence à décélérer. En 2012, le PIB national ne croît que de 7,8 %, la pire performance depuis 1999.

Pour mieux maîtriser ce faisceau de pressions, Xi Jinping instaure alors un règne sans partage. Certains estiment plutôt que le nouveau président applique en fait sa conception personnelle du pouvoir. Difficile de savoir. Médias, ONG, professeurs d’université, militantes féministes, minorités ethniques : dans tous les cas, la chape de plomb qui s’abat est d’une rare brutalité.

À l’été 2015, une rafle coordonnée contre les avocats des droits de la personne jette des dizaines de personnes en prison. Le tout-sécuritaire de Xi Jinping commence à ressembler à la période de glaciation post-Tiananmen, après l’écrasement du mouvement étudiant de 1989… « À partir de cette année-là, la priorité absolue du parti a été de répondre aux demandes sociales de la population avant qu’elles ne deviennent des demandes politiques, explique Nicholas Bequelin. Le problème, maintenant, c’est qu’on a un gouvernement qui supprime ces demandes sociales. L’écart entre l’État et la société chinoise s’accroît, avec le risque de troubles à long terme. »

Sa reprise en main du parti est tout aussi violente. Pendant ce temps-là, en effet, Xi déroule une vaste campagne anticorruption lui permettant de neutraliser ses ennemis. Un à un, les « tigres » tombent. Les seigneuries au sein de l’Empire chinois sont démantelées. Avec cette vaste opération « mains propres », Xi Jinping trouve grâce aux yeux de la population chinoise et restaure l’image du parti.

Sauf accident majeur, le président chinois sera aux manettes quand le PCC fêtera ses 100 ans, en 2021. Il faut donc frapper fort. Aller vite. « On a attrapé tant de cadres corrompus. C’est une très bonne chose et il faut que ça continue », se réjouit Mme Shi, une retraitée de 57 ans qui visitait, la semaine dernière, la vaste exposition organisée à Pékin par la Propagande pour célébrer les réalisations du premier mandat de Xi. « Elle n’a pas mis complètement fin à la corruption, mais la campagne va continuer et j’espère même qu’on va atteindre un nouveau palier », ajoute de son côté Li Haipeng, un consultant de 32 ans.

Voeu pieux

Parallèlement, Xi Jinping place ses hommes à des postes-clés. Les provinces chinoises sont désormais presque toutes dirigées par ses proches, rencontrés au fil de sa carrière au Fujian et au Zhejiang. « Il a construit sa faction en cinq ans seulement. Aujourd’hui, c’est la plus forte au sein du Parti », analyse Willy Lam, professeur à l’Université chinoise de Hong Kong et spécialiste de la politique du pays.

Son emprise est telle que certains analystes doutent que Xi Jinping tire sa révérence lors du 20e Congrès de 2022, après ses dix ans réglementaires. Selon la Constitution chinoise, en effet, les présidents de la République populaire ne peuvent pas effectuer plus de deux mandats consécutifs de cinq ans chacun.

Mais l’homme fort de la Chine pourrait toutefois s’accrocher au pouvoir en restant secrétaire général du parti, sa première casquette. Dans un scénario à la Poutine, Xi Jinping se maintiendrait de facto comme le leader suprême du pays. « Xi Jinping n’a pas mis en avant les hauts cadres du parti nés dans les années 1970, ceux dits de la septième génération [Xi fait partie de la cinquième génération, Mao de la première], reprend Willy Lam. C’est bien un signe de son désir de rester aux manettes. »

Chef incontesté, Xi Jinping n’est pas pour autant à l’abri. Sur la scène intérieure, ses ennemis politiques n’ont pas tous disparu. En 2016, par exemple, une curieuse lettre signée par des « membres loyaux du Parti communiste » est apparue sur Internet pour demander sa démission. À l’international, l’élection de l’imprévisible Donald Trump a introduit un facteur d’incertitude et d’instabilité. La Chine doit aussi composer avec l’impétueux Kim Jong-un en Corée du Nord.

En matière d’économie, enfin, la grande question est de savoir si Xi Jinping va maintenant mettre ses pleins pouvoirs au service des réformes. Or, sur ce point, son premier mandat a déçu bien des économistes libéraux.

En 2013, le Parti communiste avait pourtant promis de donner aux mécanismes de marché « un rôle décisif » dans l’économie chinoise, toujours très dominée par l’État et les investissements publics. La communauté d’affaires internationale s’attendait ainsi à l’ouverture de certains secteurs jusqu’à présent fermés aux investissements étrangers. Mais la promesse, formulée avant le grand krach boursier chinois de l’été 2015, a tenu du voeu pieux.

Deux ans plus tard, en effet, l’effondrement des Bourses chinoises a changé les priorités. Le gouvernement a dû jouer aux pompiers pour préserver la valeur du yuan, en pleine dégringolade par rapport au dollar, et pour limiter les fuites massives de capitaux. La crise a donc relégitimé le contrôle de l’État sur l’économie.

La situation s’est depuis stabilisée, mais Xi Jinping n’a pourtant pas dévié. Dans un discours-fleuve mercredi, l’homme fort de Pékin a affirmé qu’il fallait « consolider et développer sans relâche l’économie publique ». Le dirigeant a également reconnu que « la qualité et la performance du développement » sont encore « à un niveau relativement bas », avec une grande disparité entre les provinces. « L’inégale répartition géographique de la croissance chinoise, c’est ça, en effet, le vrai problème », s’inquiète Ding Yuan, doyen de CEIBS, la grande école de commerce de Shanghai.

Mais Xi Jinping a du temps devant lui pour unifier cette Chine à deux vitesses. Il s’est inscrit dans le long terme en promettant de parachever « la société de la moyenne aisance » en 2021. Et de faire de la Chine un « État socialiste moderne » en 2049, pour le centième anniversaire de la République populaire.