Turquie: arrestation d’une figure de la société civile

Istanbul — La police d’Istanbul a arrêté l’homme d’affaires et philanthrope turc Osman Kavala, figure majeure de la société civile, renforçant l’inquiétude quant à la situation des droits de la personne sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan. M. Kavala a été interpellé mercredi soir à sa descente d’avion à l’aéroport international Atatürk d’Istanbul par des policiers qui l’ont ensuite emmené au siège de la section antiterroriste. Son avocat, Me Ferat Cagil, a indiqué ne pas connaître les raisons de cette arrestation, car « l’enquête est secrète », précisant que sa garde à vue pourrait durer sept jours. M. Kavala, né à Paris, a cofondé l’une des plus grandes maisons d’édition turques, Iletisim Yayinlari, et préside l’ONG Kültür Anadolu (Culture Anatolie), qui oeuvre à surmonter les différences au sein de la société turque à travers la culture et les arts.