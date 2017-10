Kenya: problème de crédibilité

Nairobi — Le président de la Commission électorale kényane (IEBC), Wafula Chebukati, a mis en doute mercredi la possibilité d’organiser un scrutin présidentiel crédible le 26 octobre, pendant que l’opposition appelait à des manifestations le jour même de l’élection. Le ciel continue à s’assombrir au-dessus de cette élection du 26 octobre, prévue après l’annulation du scrutin présidentiel du 8 août, et dont il est de plus en plus difficile d’anticiper dans quelles conditions elle va se dérouler. Quelques heures après la démission d’une des sept commissaires de l’IEBC, Roselyn Akombe, qui comptait parmi ses rares soutiens au sein de l’institution, M. Chebukati s’est livré à une critique virulente des dirigeants politiques kényans, de tous bords.