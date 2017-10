Réconciliation: Israël refuse catégoriquement de négocier avec le Hamas

Feu vert à la construction de 1292 logements supplémentaires en Cisjordanie

Jérusalem — Israël a décidé mardi de donner suite aux projets de construction d’au total 1292 logements en Cisjordanie, dans une nouvelle poussée de la colonisation de la part du gouvernement de Benjamin Nétanyahou en territoire palestinien occupé. L’Administration civile, autorité israélienne faisant office de gouvernement en Cisjordanie occupée, a donné son approbation à ces plans, a indiqué à l’AFP l’organisation israélienne anticolonisation La paix maintenant. En tout, c’est l’examen des dossiers de plus de 2000 habitations qui était prévu mardi et mercredi, à différents stades des procédures d’instruction, a dit La paix maintenant. L’Administration civile avait approuvé lundi la construction de 31 logements pour colons juifs à Hébron, une première depuis 2002 dans une ville de Cisjordanie où la coexistence de quelques centaines de juifs et de dizaines de milliers de Palestiniens est une source de tensions et de violences permanente. La présidence palestinienne a condamné ces nouvelles annonces. Quelque 430 000 colons vivent en Cisjordanie, territoire occupé depuis 50 ans par l’armée israélienne, aux côtés de 2,6 millions de Palestiniens.