Liberia: un second tour pour les présidentielles

Monrovia — Le sénateur George Weah et le vice-président Joseph Boakai s’affronteront au second tour de la présidentielle au Liberia en novembre, a annoncé dimanche la Commission électorale nationale (NEC). Ce second tour doit désigner le successeur d’Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d’État en Afrique. Bien que George Weah soit arrivé en tête, avec quelque 572 000 voix, soit 39 % des suffrages, nettement devant Joseph Boakai, à 427 000, soit 29,1 %, aucun candidat n’a été en mesure d’obtenir la majorité absolue au premier tour, selon les résultats portant sur plus de 95 % des bureaux de vote. Quelque 1,55 million de suffrages ont déjà été dépouillés, pour un taux de participation moyen de 74,5 %, a précisé le président de la NEC, Jerome Korkoya.