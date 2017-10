Le bilan des deux attaques au camion piégé perpétrées samedi à Mogadiscio, en Somalie, s’est élevé dimanche à 276 morts et plus de 300 blessés.

Le double attentat qui s’est déroulé samedi à Mogadiscio est le plus meurtrier de l’histoire du pays. Il témoigne aussi de la puissance mortifère d’une mouvance djihadiste qui conserve intact son pouvoir de nuisance malgré les reculs sur le terrain et l’aide récente de l’armée américaine.

Une fois de plus, Mogadiscio a été le théâtre de scènes sanglantes ce week-end : samedi, deux camions piégés ont décimé, à deux heures d’intervalle, deux quartiers populaires de la capitale somalienne.

Le bilan, qui s’est alourdi au fil des heures, fait de ces attentats les plus meurtriers de l’histoire pourtant déjà sanglante du pays : au moins 276 morts et plus de 300 blessés, selon le dernier bilan diffusé par l’agence AP. Les images du quartier de PK5 et de celui de Medina qui circulaient ce dimanche sur les réseaux sociaux évoquent des scènes de guerre et soulignent l’impact incroyable des déflagrations qui, cette fois-ci, ne visent pas les lieux emblématiques du pouvoir ou ceux qui accueillent les représentants de la communauté internationale.

Car les auteurs sont d’ores et déjà désignés : même si les attentats n’ont pas été encore revendiqués, tous les regards se tournent vers la nébuleuse des shebab (« les jeunes » en arabe) qui après avoir perdu le contrôle de la capitale en 2011 gardent sous leur coupe de vastes zones rurales et démontrent régulièrement leur pouvoir de nuisance.

4281 C'est le nombre de personnes ayant trouvé la mort l'an dernier au terme d'attentats attribués aux shebab

L’an passé, les attentats attribués aux shebab avaient provoqué la mort de 4281 personnes. Mais cette année, cette organisation, divisée en factions rivales qui revendiqueraient 5000 combattants, a réussi à poursuivre son oeuvre de terreur. Dernier coup d’éclat sanglant : mi-juin, un commando de six personnes a attaqué deux restaurants à Mogadiscio, capitale de la Somalie. En plein ramadan, 19 civils et cinq membres des forces de sécurité avaient alors été tués. En janvier, c’est une double attaque contre un hôtel du centre de Mogadiscio qui avait fait 28 morts. Plus récemment, début mai, les shebab avaient revendiqué un attentat à la voiture piégée contre un café de la capitale.

Défection

Comment se débarrasser des shebab ? La création de cette mouvance, affiliée à al-Qaïda depuis 2012, mais désormais divisée entre factions, dont certaines souhaiteraient le rattachement au groupe État islamique, remonte au milieu des années 2000, avec la fusion de plusieurs groupes islamistes somaliens qui vont s’emparer un temps d’une capitale déjà ravagée par dix ans de guerre civile. Chassés du pouvoir en 2011 avec l’appui de l’Amisom, la force mise en place par l’Union africaine, les shebab ont certes perdu du terrain. Leur chef, Ahmed Abdi Godane, sera d’ailleurs tué par un drone américain en 2014. Et aussitôt remplacé par Ahmed Umar Abou Oubaida.

Mi-août, les forces spéciales somaliennes se félicitaient pourtant d’avoir exfiltré le numéro deux et ex-porte-parole du mouvement, Mukhtar Robow alias Abou Mansour, l’un des rares leaders somaliens à avoir rencontré Oussama Ben Laden en Afghanistan. Robow venait de faire défection. Pourtant ni ce ralliement ni le renforcement récent de l’aide militaire américaine, avec au moins deux opérations communes au sol de commandos américains, ne semblent venir à bout de la puissance mortifère des shebab. Fin juillet, le gouvernement somalien avait également annoncé son intention de punir toute aide apportée aux islamistes par les commerçants somaliens qui pourraient voir leurs biens confisqués s’il est prouvé qu’ils se sont rendus dans les bastions des shebab. Reste à savoir comment assurer la sécurité de ceux qui sont soumis à leurs rançonnements.

Et une fois de plus, l’impuissance semble s’imposer pour le gouvernement du président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, alias Farmajo, élu au début de cette année par une sorte de conclave de « grands électeurs », tant un scrutin démocratique ouvert à tous semblait impossible à organiser pour des raisons de sécurité. Aux prises avec une violence récurrente depuis 1991, date de la chute du dictateur Siad Barré, la Somalie reste l’un des points chauds les plus inquiétants sur une carte africaine gangrénée par les mouvements djihadistes, de la zone sahélienne jusqu’à la région du lac Tchad, proche du Nigeria. Les liens entre ces différents mouvements n’ont jamais été démontrés, mais leur enracinement, malgré les actions multilatérales menées contre eux, reste une constante inquiétante.