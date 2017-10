Seychelles: les écoles fermées par peur de la peste

Victoria — Les écoles primaires et secondaires des Seychelles étaient fermées vendredi, jusqu’à mardi inclus, sur ordre du gouvernement après la découverte de deux nouveaux cas présumés de peste, une maladie qui sévit sur l’île voisine de Madagascar. Au total, 12 personnes montrant de possibles symptômes de la peste ont été admises à l’hôpital et placées sous antibiotiques. La peur gagne la population. Dans certains magasins et services publics, les gens ont commencé à mettre des masques. Les pharmacies sont en rupture de stock de ces articles. À Madagascar, 500 cas et 54 décès ont déjà été répertoriés sur l’ensemble de la grande île, dont 276 cas et 25 morts dans la seule capitale.