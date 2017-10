Plus de 500 écoles attaquées dans le monde

Nations unies — Plus de 500 écoles ont été attaquées dans le monde en seulement six mois dans des pays en conflit, a dénoncé vendredi devant le Conseil de sécurité Virginia Gamba, haut responsable à l’ONU chargée des enfants. « Au cours des six derniers mois, plus de 500 écoles ont été attaquées, ce qui veut dire que le chiffre » de 2016 — 753 attaques recensées contre des écoles et des hôpitaux dans vingt pays — « risque d’être dépassé à la fin de l’année », a-t-elle souligné. Il y a une semaine, Virginia Gamba avait estimé que « les enfants étaient devenus le carburant des conflits armés modernes », en présentant le rapport annuel de l’ONU sur les enfants et les conflits armés.