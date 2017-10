On s’arrache un timbre à l’effigie de «Che» Guevara en Irlande

Photo: Agence France-Presse

Dublin — On s’est arraché un timbre à l’effigie de Ernesto « Che » Guevara — édité à l’occasion du 50e anniversaire de sa mort — en Irlande, pays où le révolutionnaire argentin avait des racines familiales. « Nous avions initialement imprimé 122 000 timbres… Nous sommes contraints d’en réimprimer » face à la demande, a déclaré vendredi un porte-parole de la poste irlandaise. Le timbre de 1 euro reprend le célèbre portrait en noir et blanc créé par l’artiste dublinois Jim Fitzpatrick en 1968, sur un fond rouge sang. Le père de « Che » Guevara, Ernesto Guevara Lynch, était un ingénieur civil d’origine irlandaise, et la phrase « dans les veines de mon fils coule le sang des rebelles irlandais » qui lui est attribuée figure sur l’enveloppe créée pour accompagner le timbre honorant son fils.