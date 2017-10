Des centaines de documents militaires sud-coréens volés

Séoul — Des pirates informatiques ont volé des centaines de documents militaires sud-coréens classifiés, y compris des plans d’action élaborés avec Washington dans l’éventualité d’une guerre, rapporte un quotidien sud-coréen. Parmi ces documents figurent le Plan opérationnel 5015, le dernier plan d’action américano–sud-coréen conçu dans l’éventualité d’une guerre avec le Nord, qui comporte notamment des projets d’attaques pour supprimer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ces informations sont rendues publiques au moment où les tensions sont très élevées dans la péninsule, du fait des échanges de menaces répétées entre le président américain Donald Trump et la Corée du Nord, qui poursuit ses programmes nucléaires et balistiques en dépit des sanctions internationales. Un porte-parole de l’armée sud-coréenne s’est refusé à confirmer ou infirmer ces informations, au nom du secret défense. À Washington, un porte-parole du ministère américain de la Défense, le colonel Robert Manning, a indiqué être au courant de ces informations, mais s’est abstenu de les démentir ou de les confirmer. « Je peux vous assurer que nous avons toute confiance dans la sécurité de nos plans opérationnels et notre capacité à réagir à toute menace de la part de la Corée du Nord », a-t-il indiqué au cours d’un point de presse.