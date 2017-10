Kurdistan irakien: Bagdad annonce de nouvelles sanctions

Bagdad — Bagdad a annoncé lundi de nouvelles mesures de rétorsion économiques et judiciaires contre le Kurdistan irakien après la tenue d’un référendum d’indépendance que le gouvernement central juge illégal, multipliant les menaces sans toutefois détailler ses décisions. Le Conseil de la sécurité nationale, présidé par le premier ministre Haider al-Abadi, a annoncé de nouvelles sanctions touchant le portefeuille de la région autonome, déjà isolée avec l’arrêt des vols internationaux et les menaces turques et iraniennes de fermer les frontières au commerce pétrolier. Exactement deux semaines après une victoire massive du « Oui » lors de cette consultation, la crise continue donc de s’envenimer entre Erbil et Bagdad.