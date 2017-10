«Nate», devenu un ouragan, menace la Louisiane et le Mississippi

Nouvelle-Orléans — La tempête tropicale Nate est devenue un ouragan de catégorie un, dans la nuit de vendredi à samedi.



L’ouragan gagne en puissance alors qu’il progresse au centre du Golfe du Mexique.



Selon les données du Centre national américain des ouragans, à Miami, Nate se déplace en direction nord-ouest à une vitesse de 35 km/h, on s’attend à ce qu’il passe au sud-est de la Louisiane et qu’il atteigne la côte américaine au Mississippi ou en Alabama en soirée samedi. La vitesse des vents atteindrait pour le moment 135 km/h.



Nate se dirige vers les États-Unis dans le Golfe du Mexique, après avoir déferlé sur la péninsule du Yucatan et fait 21 morts en Amérique centrale, au Nicaragua et au Honduras notamment.



La Louisiane et le Mississippi ont déclaré l’état d’urgence, et ordonné des évacuations le long des côtes. Des abris temporaires ont été mis à la disposition des résidents évacués.



Le président Donald Trump a ordonné l’assistance du gouvernement fédéral aux États qui ont déclaré l’état d’urgence.



Le plan de prévention d’urgence vise à accélérer le processus de soutien sur place afin de protéger la population et les propriétés dans ces régions. Le décret cible précisément 17 paroisses, principalement sur les côtes de la Louisiane.



Plusieurs régions ont ordonné aux populations d’évacuer, alors que les États du Mississippi et de l’Alabama ont ouvert des refuges pour accueillir les citoyens.



En raison des fortes pluies, des inondations sont prévues.