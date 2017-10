Nouveau meurtre d’un journaliste au Mexique

Photo: Christian Palma Associated Press

Mexico — Un reporter photographe mexicain de 23 ans, Edgar Daniel Esqueda, a été tué dans l’État de San Luis Potosí (nord), ce qui porte à 11 le nombre de journalistes victimes de meurtre au Mexique en 2017. Selon un rapport de Reporters sans frontières (RSF), le journaliste « a été enlevé par des hommes armés » et son corps sans vie a été retrouvé vendredi à proximité de l’aéroport de San Luis Potosí, la capitale de l’État éponyme. Le photojournaliste travaillait pour le journal Metropoli San Luis et le site Internet Vox Populi. Il couvrait les affaires policières. Depuis 2000, plus de 100 reporters ont été tués, selon les associations de défense de la liberté d’expression, qui dénoncent le fait que 90 % de ces crimes restent impunis. Les attaques se sont multipliées depuis 2006 et l’offensive lancée par le gouvernement contre le narcotrafic. Un pic a été atteint en 2016 avec 11 homicides et risque désormais d’être dépassé en 2017.