État d’urgence au Costa Rica

Photo: Moises Castillo Associated Press

San José — Le gouvernement du Costa Rica a décrété jeudi l’état d’urgence alors que la tempête tropicale Nate a déclenché dans le pays des pluies diluviennes qui ont fait au moins six morts et quinze disparus. La tempête, qui touche une grande partie de l’Amérique centrale, devrait ensuite frapper vendredi soir le Mexique puis les États-Unis, où il pourrait se transformer en ouragan, selon le Centre national américain des ouragans. Les autorités ont ordonné la fermeture des écoles dans tout le pays ainsi que des services publics jugés non essentiels, tandis que les équipes de secours tentaient de rejoindre les villages bloqués par les routes coupées.