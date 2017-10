L’épidémie de peste continue de progresser

Madagascar — Le bilan de l’épidémie de peste qui affecte depuis plus d’un mois l’île de Madagascar continue de s’aggraver et s’élevait mercredi à 30 morts, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé. La peste est récurrente sur la Grande Île, où quelques centaines de cas annuels sont recensés, généralement à partir du mois de septembre. Cette année, l’épidémie a débuté dès août et s’est propagée « aux grandes zones urbaines, contrairement aux précédentes épidémies », selon l’Organisation mondiale de la santé