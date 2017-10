Du gaz sarin utilisé en Syrie

La Haye — L’agent neurotoxique sarin a été utilisé dans une localité au nord-ouest de la Syrie fin mars, cinq jours avant l’attaque meurtrière de Khan Cheikhoun qui a fait plus de 80 morts, a annoncé mercredi l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). « L’analyse des échantillons se rapporte à un autre événement survenu dans la partie nord de la Syrie le 30 mars de cette année », a déclaré le directeur général de l’OIAC, Ahmet Üzümcü. « Les résultats prouvent l’existence de sarin », a-t-il ajouté. « Nous ne savons pas grand-chose pour le moment. On rapporte que cinquante personnes ont été blessées. On ne fait pas état de morts. » L’attaque de Khan Cheikhoun était jusqu’à présent considérée comme la première utilisation de sarin depuis celle du 21 août 2013 dans des secteurs aux mains des rebelles, en périphérie de Damas. D’après les États-Unis, le régime est responsable de cette attaque, qui a fait selon eux au moins 1429 morts.