Madagascar: risque «modéré» de propagation régionale de la peste

Photo: Rijasolo Agence France-Presse

Genève — L’Organisation mondiale de la santé a dit mardi craindre fortement que l’épidémie de peste affectant les zones urbaines à Madagascar se propage au reste du pays, alors que le risque reste modéré au niveau régional et faible au niveau international. « Le risque de propagation est élevé au niveau national, modéré au niveau régional en raison des vols fréquents vers les îles voisines de l’océan Indien et faible au niveau mondial », a déclaré un porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier, lors d’un point de presse à Genève. « L’OMS est préoccupée par le risque que la peste se répande, car elle est déjà présente dans plusieurs villes et c’est seulement le début de la saison de l’épidémie », a-t-il dit. Le risque de propagation étant faible au niveau international, l’OMS ne préconise aucune restriction de voyage ou de commerce avec Madagascar. La peste réapparaît presque chaque année à Madagascar, généralement de septembre à avril, selon l’OMS.