En 1938, le Britannique George Orwell publiait sous le titre Hommage à la Catalogne le récit de son engagement aux côtés des républicains qui combattaient les forces franquistes durant la guerre civile espagnole. Des milliers de personnes affluaient en Espagne pour gonfler les rangs des brigades internationales venues défendre la République contre le fascisme, qui avait déjà conquis l’Italie, l’Allemagne et le Portugal. « Nous avions fait partie d’une communauté où l’espoir était plus normal que l’indifférence et le scepticisme », écrira Orwell pour rendre compte de cet engagement ultime à défendre des valeurs jugées fondamentales.

Dimanche, nous avons assisté en Catalogne à des scènes de violence que tous les démocrates du monde entier ne peuvent tout simplement pas accepter. Envoyer les forces de l’ordre matraquer des électeurs et voler des urnes n’a rien de légitime dans un régime démocratique. Se cacher derrière la règle procédurale pour interdire la tenue d’une consultation populaire, c’est nier le pouvoir du peuple, le demos cratos. Le 1er octobre 2017, en Catalogne, le gouvernement espagnol a bafoué violemment la démocratie et la liberté du peuple catalan de s’exprimer sur son devenir.

Devant cet usage illégitime de la violence étatique en Catalogne, la communauté internationale s’est murée dans un silence assourdissant, justifiant son indifférence et son inaction par le principe de non-ingérence dans les affaires internes d’un pays. Il aurait été cependant relativement facile de dénoncer fermement la violence et le déni de démocratie de la part de l’État espagnol sans pour autant prendre parti sur la question de l’indépendance de la Catalogne.

Ce qui est dangereusement remis en cause ici, c’est la capacité d’un peuple à s’exprimer collectivement sur une question qu’il juge fondamentale. Nous ne pouvons pas être démocrates à moitié, ou juste lorsque les décisions prises vont dans le sens de nos intérêts. On est démocrate ou on ne l’est pas. On accepte le principe de confrontation pacifique des opinions, des visions et des aspirations par le dialogue et l’échange d’arguments ou bien on le refuse, on bâillonne et criminalise la dissidence et on impose son point de vue par la force. La ligne est relativement claire, et l’ignorer ou regarder ailleurs lorsqu’elle est franchie peut s’avérer lourd de conséquences.

Les reculs des démocrates

L’histoire nous apprend que la montée des fascismes s’est faite aussi grâce aux reculs des démocrates. Souvenons-nous de la phrase de Churchill au lendemain des accords de Munich (1938), quand les premiers ministres français et britannique ont cédé face à Hitler et à Mussolini et démembré la Tchécoslovaquie. « Ils ont accepté le déshonneur pour avoir la paix. Ils auront le déshonneur et la guerre. » La Seconde Guerre mondiale fera plus de 60 millions de victimes et sera le théâtre des pires atrocités. Quand on n’a plus le courage de ses convictions, rien ne va plus.

Que la démocratie occidentale apparaisse aujourd’hui comme un colosse aux pieds d’argile n’augure rien de bon dans un monde de turbulences. Si nous négligeons les valeurs d’humanisme, de solidarité, de liberté et de démocratie qui fondent nos sociétés dites modernes, alors autour de quoi nous rassembler et comment lutter contre l’injustice, l’ignorance et la barbarie ? Quoi transmettre aux générations futures et comment faire société ? Quel modèle souhaitons-nous être pour nos jeunes, pour nos communautés et pour le monde qui nous entoure ?

Le cinéaste Ken Loach, qui en 1994 a porté à l’écran le récit d’Orwell dans le film Land and Freedom, a livré l’an passé un vibrant discours à la tribune du Festival de Cannes : « Nous approchons d’une période de désespoir dont l’extrême droite profite. Certains d’entre nous, qui sommes âgés, nous nous rappelons ce que cette extrême droite a pu faire. Il faut, dans cette période de désespoir, ramener l’espoir, dire qu’un autre monde est possible et même nécessaire. »

Ramener l’espoir, sortir du confort de l’indifférence et du scepticisme, c’est se dresser comme un rempart contre l’effondrement du monde et affirmer la force de ses convictions. Cela signifie vivre au quotidien, en tant qu’individu et peuple, les valeurs d’humanisme, de solidarité, de liberté et de démocratie. Cela veut aussi dire tendre une main fraternelle à ceux qui subissent l’oppression et pour qui ces valeurs sont niées.

Et si cela doit aller jusque-là, alors n’hésitons pas à crier : Vive la Catalogne libre !