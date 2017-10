La liberté est un oiseau

Lorsqu’une police d’État tire sur ses propres citoyens, cartouches en caoutchouc ou pas, lorsqu’elle sabote des bureaux de scrutin et brutalise des manifestants afin d’empêcher des gens de voter, alors la démocratie, pourrait-on dire, se porte mal. Je parle bien sûr du référendum en Catalogne qui a viré au chaos dimanche dernier. Mais lorsque les États environnants, les gouvernements amis, de proche ou de loin, détournent tous, à quelques exceptions près, le regard, ne sentent pas le besoin de s’élever devant une telle répression, se portent même à la défense du gouvernement espagnol comme l’a fait Emmanuel Macron, alors le ver n’est pas seulement dans la pomme. Force est de constater que la fibre démocratique se dégrade un peu partout.

Bien sûr, la question d’indépendance est une patate chaude. Aucun chef de gouvernement ne veut s’en mêler de peur d’y goûter à son tour. Mais au-delà du simple calcul politique, où est le devoir moral de protéger des innocents ? Où est la défense de la liberté d’expression ? La nécessité de rappeler que le droit à l’autodétermination est un droit universel qui damne le pion à toute provision constitutionnelle, quelle qu’elle soit ? Devant un enfant qui se noie, se demande-t-on si l’enfant jouait trop près de la falaise ? Non. Devant l’intolérable, on bouge, on s’indigne.

Comparons maintenant cette vaste indifférence devant le dérapage (politique) espagnol à la levée de boucliers devant le dérapage (économique) grec. Deux crises qui, au sein de la communauté européenne, ont suscité deux réactions tout à fait opposées. À l’été 2015, devant la difficulté de rembourser ses dettes, le gouvernement de gauche d’Alexis Tsipras a été traité de tous les noms (« il nous faut des adultes dans la pièce », dira la chef du FMI, Christine Lagarde) ; il a été acculé à la faillite et forcé d’implanter les mesures d’austérité contre lesquelles il avait mené campagne et avait été élu six mois auparavant.

Faisant fi du verdict des urnes, la « nouvelle Rome », le triumvirat constitué du Fonds monétaire internationale, de la Commission européenne et de la Banque de la commission européenne, n’a pas hésité à imposer aux Grecs sa loi à coups de coups de pied au cul. Un an et demi plus tard, devant une situation beaucoup plus troublante, l’écho des bottes de la guardia civil rappelant les heures sombres du fascisme espagnol, pas de semonces, pas d’ultimatum, pas d’obligation de redresser la barre. Une admonestation du bout des lèvres de la part de la Commission européenne encourageant « tous les acteurs à passer de la confrontation au dialogue ». Un point c’est tout.

Serait-ce que nous n’avons plus qu’un dieu devant lequel s’agenouiller ? Qu’une valeur qui vaut la peine d’être défendue ? Celle de la sacro-sainte économie ? À l’instar du philosophe Michel Foucault, le premier à mettre en garde contre la montée de l’Homo oeconomicus, plusieurs voient aujourd’hui ce nivellement des valeurs démocratiques, dont le référendum catalan est un parfait exemple, comme une conséquence directe du néolibéralisme. Pourquoi ? Parce que « plus le rôle et la légitimité de l’État sont liés à la croissance économique, écrit la politicologue américaine Wendy Brown, plus les préoccupations de justice sociale ont tendance à reculer ». Aujourd’hui, la liberté suprême est celle du marché avant celle du simple citoyen, un marché qui, par définition, est inéquitable, créant tous les jours des gagnants et des perdants et imposant sa loi du plus fort.

L’histoire des 40 dernières années est l’histoire du ratatinement de l’espace politique au profit de l’espace économique. L’ère n’est plus aux grandes idéologies, que ce soit les utopies de gauche ou les projets totalitaires de droite. Les problèmes de l’heure sont presque tous des questions d’argent : la corruption, les inégalités sociales (huit hommes possèdent aujourd’hui autant que la moitié de la population mondiale), le culte des ressources énergétiques massacrant toujours un peu plus l’environnement. Un autocrate comme Donald Trump, un dirigeant qui tous les jours piétine les principes démocratiques, ne serait jamais parvenu au pouvoir sans cette déification du monde des affaires dont il est la pathétique incarnation.

Le temps serait-il venu d’inverser nos valeurs ? Comme nous le rappelle le drame catalan, la liberté est chose bien plus fragile que le prix de l’or. Sans une vigilance de chaque instant, sans réitérer que c’est la capacité de chacun d’entre nous de contrôler son destin qui rend la vie belle, et une société forte, elle aussi peut s’envoler.