Double attentat-suicide en Syrie

Beyrouth — Deux kamikazes se sont fait exploser dans un poste de police de Damas, en Syrie, lundi. Le double attentat-suicide a tué 17 personnes, dont des civils et plusieurs policiers, selon ce que rapporte la télévision officielle syrienne. Le ministre de l’Intérieur a déclaré aux médias que deux terroristes avaient attaqué le poste de police du quartier Al-Midan à Damas, lundi, avec plusieurs engins explosifs avant que l’un d’eux ne se fasse exploser lui-même. Le second assaillant a été abattu à l’intérieur du commissariat, ce qui a déclenché son dispositif explosif. Le gouvernement syrien est en guerre contre le groupe armé État islamique, ainsi que contre une faction locale affiliée à al-Qaïda et une multitude de groupes rebelles. Aucune de ces organisations n’a revendiqué le double attentat-suicide.