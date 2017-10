L’UNICEF cherche 76 millions pour les enfants rohingyas

Photo: Fred Dufour Agence France-Presse

Nations unies — L’UNICEF, l’agence de l’ONU spécialisée dans les droits de l’enfant, a lancé lundi un appel aux dons pour trouver 76,1 millions de dollars afin de financer son aide humanitaire d’urgence pour la minorité musulmane rohingya réfugiée au Bangladesh. Fuyant une opération militaire du Myanmar déclenchée après des attaques de rebelles rohingyas, plus de 500 000 Rohingyas, dont 60 % d’enfants, se sont réfugiés depuis fin août au Bangladesh, selon l’ONU. L’UNICEF estime le nombre total des enfants ayant besoin d’aide à 720 000. D’après l’ONU, plus de 14 100 d’entre eux souffrent de malnutrition et sont en danger de mort dans les camps misérables du Bangladesh. Ils sont entièrement dépendants d’ONG pour leur survie alimentaire. D’après les agences humanitaires, 145 000 enfants de moins de cinq ans ont besoin d’une intervention d’urgence.