Raqqa — En Syrie, une force kurdo-arabe soutenue par Washington resserrait dimanche l’étau autour de combattants du groupe armé État islamique (EI) retranchés dans un hôpital de Raqqa, l’une des dernières poches djihadistes de la ville.

Avec l’appui des frappes aériennes de la coalition internationale, les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont reconquis 90 % de l’ancienne « capitale » du groupe EI en Syrie, mais les djihadistes tiennent toujours un dernier réduit dans le centre de Raqqa.

Au 4e étage d’un immeuble endommagé par les combats, des combattants des FDS scrutent attentivement l’hôpital national de Raqqa, situé à une centaine de mètres de leurs positions.

« C’est bientôt la fin à Raqqa. Il ne reste plus que […] le stade et les quelques immeubles qui l’entourent, et l’hôpital national », a affirmé à l’AFP Amjad Siryani, un commandant local d’une force rattachée aux FDS.

Selon lui, ses hommes se trouvent désormais à 120 m de l’hôpital où des tireurs embusqués du groupe EI montent la garde.

« Un de nos camarades a été touché à la jambe par un sniper. Nous avons été capables d’identifier d’où venait le tir et avons éliminé » le djihadiste, précise le commandant de 28 ans.

Toute la journée, FDS et djihadistes ont échangé des tirs de roquettes et d’obus, tandis que les frappes aériennes de la coalition emmenée par les États-Unis retentissaient à travers la ville.

Les FDS ont pris position autour de l’hôpital dans des immeubles résidentiels de plusieurs étages, transformés par les combats en carcasses de béton. La coordination entre eux se fait grâce aux talkies-walkies, qui crachotent des ordres, des messages de soutien ou des demandes d’aide en arabe, en kurde ou même en syriaque.

Leur objectif est d’isoler l’hôpital en coupant toutes les voies qui le relient au stade, au nord-ouest.

« Si nous n’avons pas encore lancé l’assaut sur l’hôpital, c’est parce qu’il y a des civils », a indiqué le commandant Siryani, assurant avoir vu les djihadistes utiliser des enfants comme boucliers humains près de l’hôpital.

Le combattant Mohammad Selmo, souvent chargé de surveiller les mouvements autour de l’hôpital durant la nuit, assure avoir entendu des enfants pleurer à l’intérieur.

« Nous observons et attendons de recevoir l’ordre d’assaut. Si nous voyons quiconque sortir de l’hôpital, il est mort », précise le jeune combattant.

« Une fois que nous aurons pris l’hôpital, ce sera fini. Il est important parce que beaucoup de combattants [du groupe EI] s’y trouvent mais les Américains ne peuvent pas le bombarder », à cause de la présence des civils, dit-il.