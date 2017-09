735 civils tués en trois ans par la coalition antidjihadiste

Washington — La coalition internationale antidjihadiste menée par les États-Unis en Syrie et en Irak a reconnu vendredi la mort de 50 civils supplémentaires au cours de frappes aériennes, portant le total à « au moins » 735 civils tués en trois ans. La coalition a précisé dans un communiqué avoir achevé en août l’examen de 185 signalements de victimes civiles potentielles, dont 168 ont été jugés non crédibles et 3 avaient déjà été étudiés. Mais 14, portant sur des bombardements compris entre avril 2015 et juillet 2017, ont été considérés commme crédibles et font état de 50 victimes civiles. Fin août, 350 signalements restaient encore en cours d’examen.