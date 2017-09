Kurdistan: Washington ne reconnaît pas le référendum

Erbil — Les liaisons aériennes entre le Kurdistan irakien et l’étranger ont été coupées vendredi sur ordre de Bagdad qui veut forcer cette région autonome à annuler son récent référendum sur l’indépendance. Les États-Unis ont affirmé de leur côté qu’ils ne reconnaissaient pas ce référendum « unilatéral », tout en appelant toutes les parties au dialogue et à la retenue. « Le vote et les résultats manquent de légitimité et nous continuons à soutenir un Irak uni, fédéral, démocratique et prospère », a affirmé le secrétaire d’État Rex Tillerson. De nombreux étrangers se sont empressés de quitter le Kurdistan irakien juste avant la suspension sine die des vols internationaux, entrée en vigueur à 18 h. Cette interdiction ne concerne pas les vols humanitaires, militaires et diplomatiques, a affirmé Talar Faiq Saleh, la directrice de l’aéroport international d’Erbil.