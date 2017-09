Irak: l’interdiction des vols internationaux entre en vigueur au Kurdistan

Les liaisons aériennes entre le Kurdistan irakien et l’étranger ont cessé vendredi à 18 h (heure locale) pour une durée indéterminée sur ordre de Bagdad, a-t-on indiqué de source officielle.



Il s’agit de la première mesure de rétorsion concrète prise par le gouvernement irakien après le référendum d’indépendance qui a eu lieu lundi à l’initiative de Massoud Barzani, président de la région autonome, et qui s’est soldé par un « oui » massif.

Pour tenter d’empêcher un blocus contre cette région, le ministère des Transports du Kurdistan a demandé au pouvoir à Bagdad « d’ouvrir des négociations sur sa décision au sujet des vols », selon un communiqué. « On attend toujours une réponse ».

Mais le ton n’est pas à la conciliation, après la tenue contre l’avis de Bagdad d’un référendum lundi dans la région autonome du Kurdistan qui a vu la victoire massive du oui.

Même si les autorités kurdes ont cherché à calmer le jeu en disant qu’elles ne proclameraient pas systématiquement l’indépendance, les autorités irakiennes ont pris des mesures de rétorsion et exclu dans l’immédiat tout dialogue.

« Il n’y a aucune négociation, ni officielle, ni secrète, avec les responsables kurdes. Et il n’y en aura pas tant qu’ils ne déclareront pas les résultats du référendum caducs, et ne remettront pas aux autorités de Bagdad leurs postes-frontières, leurs aéroports et les régions disputées », a dit un haut responsable irakien.



Plus tôt vendredi, les étrangers se pressaient dans les aéroports d’Erbil et de Souleimaniyeh.

À l’aéroport de Souleimaniyeh, « ceux qui partent sont des étrangers, des Arabes et des Kurdes ayant une autre nationalité », a affirmé à l’AFP Dana Mohammad Saïd, porte-parole de l’aéroport.

« Ceux qui arrivent sont des Kurdes qui se trouvaient à l’étranger pour affaires ou tourisme. Ils rentrent précipitamment pour éviter » d’être bloqués à l’extérieur, a-t-il dit, précisant qu’après 18 h 00, il n’y aurait plus que des vols intérieurs.

« Les vols humanitaires, militaires et diplomatiques sont exclus de l’interdiction de voler », a néanmoins affirmé vendredi la directrice de l’aéroport international d’Erbil, Talar Faiq Saleh.

À Erbil, une centaine de personnes étaient agglutinées aux guichets. Le panneau d’affichage indiquait que le dernier vol serait pour Vienne à 16 h mais en revanche ceux pour Ankara à 17 h 50 et Doha à 19 h 00 étaient annulés.

« Nous étions supposés rentrer au Brésil samedi mais avons dû changer notre vol », a affirmé à l’AFP Isodoro Junior, bénévole dans une ONG d’assistance médicale aux déplacés irakiens.

« Nous sommes un groupe de 16 personnes, il a été particulièrement difficile de trouver des places. L’un d’entre nous est arrivé ici à 02 h pour s’assurer que nous partir », raconte le volontaire de 32 ans, faisant la queue devant le comptoir d’enregistrement du vol pour Istanbul.

Au comptoir de la compagnie turque, l’aller simple pour Istanbul se vendait 743 dollars. Mais ceux qui avaient acheté le billet en ligne l’ont payé beaucoup plus cher. « J’ai réservé mon vol en ligne il y a deux heures […] Ça m’a coûté 1.500 dollars ! » s’exclame un passager britannique, muni d’un sac en bandoulière, qui a refusé de dire son nom. « En plus, ils m’ont fait payer deux fois par erreur. Ça fait 3000 dollars l’aller simple vers Istanbul ».

Les étrangers entrent au Kurdistan avec un visa délivré par les autorités kurdes, qui est non reconnu par Bagdad, et ils ne peuvent donc se rendre ailleurs en Irak.

Les autorités du Kurdistan ont dénoncé la suspension des vols comme une « punition collective ».

Appel au calme

Après avoir vainement demandé aux Kurdes de renoncer au référendum, les États-Unis ont appelé au « dialogue » et au « calme ».

De son côté, la Marjaïya, la plus haute autorité religieuse chiite d’Irak, a appelé à éviter « un impact négatif sur la solide relation » entre les différentes communautés d’Irak et « tout ce qui peut nuire à la cohésion nationale ».

Le référendum a été rejeté par les pays voisins comptant des minorités kurdes : l’Iran, la Turquie et la Syrie.

La Turquie a proposé la tenue d’un sommet Ankara-Téhéran-Bagdad. Ce pays est la seule porte permettant à Erbil d’exporter son pétrole via un oléoduc débouchant dans le port turc de Ceyhan et une fermeture des vannes pourrait asphyxier le Kurdistan.

Sur un autre plan, la coalition internationale antijihadistes dirigée par les États-Unis a estimé que cette crise avait un impact sur les offensives contre le groupe djihadiste État islamique (EI).

Vendredi, les forces irakiennes ont lancé un assaut contre Hawija, dernier bastion du groupe dans le nord de l’Irak. Hawija est située dans la province de Kirkouk, limitrophe du Kurdistan.