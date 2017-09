Saisie de 10 tonnes de drogue

Lyon — Interpol a annoncé jeudi la saisie de près de 10 tonnes de drogue d’une valeur marchande de 360 millions $US en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Plus de 300 personnes ont été interpellées au cours de l’opération internationale qui a conduit à 390 saisies. Parmi les substances se trouvent de la cocaïne, du cannabis, de l’héroïne, de l’opium, des stimulants de type amphétamines, mais aussi de la méthamphétamine, dont 630 kilos ont été découverts sous forme de tablettes, cristaux et poudre. D’autres produits illégaux ont été également confisqués, dont plus d’une tonne d’ivoire. Baptisée opération « Lionfish-Asia-Pacific », ce coup de filet, mené entre le 4 et le 17 septembre, a mobilisé plus de 5000 agents de police et des douanes qui ont contrôlé gares routières, aéroports et ports de 23 pays.