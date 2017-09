500 000 réfugiés rohingyas au Bangladesh

Photo: Fred Dufour Agence France-Presse

Cox’s Bazar (Bangladesh) — Le patron de l’ONU, António Guterres, a réclamé jeudi un « arrêt des opérations militaires » dans l’ouest du Myanmar et dénoncé un « cauchemar humanitaire », au moment où la minorité rohingya était frappée par un nouveau drame avec la mort de 15 réfugiés dans un naufrage. Lors d’une rare réunion publique du Conseil de sécurité sur le Myanmar — la dernière remonte à 2009 —, le secrétaire général de l’ONU a aussi demandé au gouvernement myanmarais un « accès humanitaire » à l’ouest du pays et « le retour en sécurité, volontaire, digne et durable » dans leurs régions d’origine des réfugiés ayant fui au Bangladesh. Le nombre de Rohingyas réfugiés au Bangladesh depuis fin août pour échapper aux violences au Myanmar a franchi jeudi la barre symbolique du demi-million, ont annoncé les Nations unies.