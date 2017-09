Israël: 50 ans de colonisation

Photo: Tsafrir Abayov Associated Press

Gush Etzion Junction — Le gouvernement israélien célébrait mercredi soir en Cisjordanie occupée le 50e anniversaire du début de la colonisation, provoquant l’indignation des Palestiniens et une controverse en Israël. Quelque 5000 invités étaient présents à l’événement, animé notamment par des chanteurs et des feux d’artifice et présenté comme le « 50e anniversaire de la libération de la Judée-Samarie, de la vallée du Jourdain et du Golan ». Les cérémonies ont eu lieu dans le bloc de colonies juives du Goush Etzion, où la gauche israélienne alors au pouvoir avait encouragé l’établissement de la première colonie en Cisjordanie en septembre 1967. Les dirigeants de gauche, invités comme l’ensemble des chefs de parti, ont annoncé qu’ils n’assisteraient pas aux cérémonies. L’événement est « totalement destiné à glorifier Bibi [M. Nétanyahou] et son groupe d’extrémistes qui nous mènent à l’abîme », a déclaré le député travailliste Eitan Cabel sur sa page Facebook.