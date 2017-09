Arabie saoudite: trop peu, trop lent

L'interdiction de conduire est emblématique de l’état de captivité dans lequel les Saoudiens tiennent les Saoudiennes, si bien que la décision « surprise » du prince héritier Mohamed ben Salman de lever enfin cet interdit constitue sans conteste un fait marquant dans le contexte de la culture ultraconservatrice wahhabite.

« Nous attendions cela depuis très longtemps », a réagi Fawzia al-Bakr, universitaire et sociologue de Riyad. Depuis très longtemps, en effet. Mme Al-Bakr est bien placée pour s’en réjouir. Elle faisait partie du groupe d’une cinquantaine de femmes qui, en 1990, avait organisé la première manifestation contre l’interdiction de conduire.

Mohamed ben Salman est aujourd’hui roi sans l’être encore, mais déjà nouvel homme fort de cette monarchie absolue, fraîchement désigné à la succession du roi Abdelaziz. Le prince héritier de 32 ans est un homme fort qui soigne son image de réformateur et qui juge utile de se faire voir favorablement sur la scène internationale. Il a lancé au début de 2016 un programme de réformes baptisé « Vision 2030 », visant à rompre la dépendance de l’économie au pétrole et à défaire un tant soit peu le contrôle qu’exercent les autorités religieuses sur un pays qui rivalise d’intégrisme avec le groupe État islamique. Sa décision, annoncée l’année dernière, de limiter les pouvoirs de répression et d’arrestation du « Comité pour la promotion de la vertu et de la prévention du vice » — la police religieuse — a fait l’effet d’une petite révolution. Sa décision d’autoriser les femmes à conduire à compter de juin 2018 permet de rêver que le champ des libertés continuera à s’élargir. Mais de rêver seulement.

Se réjouissant, Mme Al-Bakr ne se fait sans doute pas d’illusions. Pour qu’on puisse dire que les choses changent vraiment pour les Saoudiennes, il faudra qu’un jour soit aboli le système de la tutelle, par lequel une femme est tenue d’avoir l’autorisation d’un homme — père, époux, frère — pour travailler ou voyager à l’étranger.

Nécessité fait loi, en l’occurrence. Le régime a bien besoin pour développer l’économie que les femmes entrent en plus grand nombre sur le marché du travail. Concrètement, l’interdiction de conduire freine cette intégration. C’est une ouverture, ce faisant, qui n’a évidemment rien de politique. Elle survient de fait après l’arrestation, début septembre, d’une trentaine de personnalités qui ont critiqué le régime. Des ONG avancent du reste qu’il y aurait jusqu’à 30 000 prisonniers politiques dans les geôles saoudiennes — dont Raïf Badawi, emprisonné depuis 2012 pour « insulte à l’islam ».

C’est dire que le réformisme de Mohamed ben Salman repose sur des accommodements avec les oulémas.