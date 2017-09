Que se passe-t-il en Catalogne?

Ces derniers jours, une crise qui couvait depuis longtemps en Catalogne — une région espagnole d’une importance considérable — est maintenant en ébullition, captant ainsi l’attention des médias du monde entier. La police a arrêté quatorze responsables de la Generalitat (le gouvernement régional) et son président, Carles Puigdemont, a envoyé une lettre au Guardian, dans laquelle il affirme que le gouvernement espagnol viole les droits inaliénables du peuple catalan. Que se passe-t-il exactement en Catalogne ?

À plusieurs égards, la crise actuelle en Espagne est la conséquence de la crise économique mondiale de 2008 et des politiques d’austérité qui en ont découlé. Ces deux facteurs ont eu des effets politiques. À l’échelle nationale, deux nouveaux partis — dont, principalement, les gauchistes de Podemos (Nous pouvons) — ont remis en cause le monopole bipartisan du pouvoir, partagé entre les fédéralistes du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et les centralistes conservateurs du Parti populaire (PP). Plusieurs affaires de corruption impliquant ces deux partis ainsi que le gouvernement de centre droit au pouvoir (Convergence et Union – CiU) ont aussi contribué à leur déclin.

En Catalogne, le gouvernement a opté pour une politique nationaliste plus agressive qu’auparavant, accusant l’Espagne d’avoir lancé des mesures de rigueur qu’il imposait aussi de son côté. Ainsi, le slogan « L’Espagne nous vole » affirme que, si la Catalogne obtenait son indépendance, l’austérité disparaîtrait. Pendant ce temps, la gauche républicaine et le parti de gauche radicale Candidature d’unité populaire (CUP) ont pris de l’ampleur. Afin de se distancier de son image salie par les scandales, CiU a changé son nom et a adopté le nom de Parti démocrate européen catalan (PDECAT), dont le programme est ouvertement indépendantiste. Ces trois partis sont en ce moment au pouvoir dans la Generalitat.

La crise économique et l’austérité ont aussi amplifié des tensions déjà en place depuis des années dans le cadre de la Constitution actuelle et de la structure de l’État espagnol. La Constitution de 1978 a établi une organisation territoriale tacitement fédérale, tout en affirmant que la souveraineté appartient au peuple espagnol dans son intégralité et en proclamant que l’Espagne est indivisible, une constitution que les Catalans ont massivement soutenue. Cependant, au cours des dernières décennies, les partis nationalistes conservateurs qui ont dominé les gouvernements de la région — comme d’ailleurs la communauté autonome du Pays basque — ont utilisé les fonds des institutions du gouvernement, dont ceux dévolus aux écoles et à la télévision, destinés à stimuler le sentiment nationaliste au sein de la population.

Statut d’autonomie

La question constitutionnelle a effectué son retour sur le devant de la scène quand une tentative, en 2006, d’établir un nouveau statut d’autonomie pour la Catalogne a mal tourné. Cette initiative du gouvernement catalan, alors dirigé par une majorité socialiste, s’est heurtée à l’opposition du Parti populaire, qui a même refusé de condamner une campagne de boycottage contre le cava catalan et d’autres manifestations d’anti-catalanisme. Le parti a aussi lancé une pétition exigeant que la question soit transférée à la Cour constitutionnelle. En 2010, cette dernière a déclaré — à l’issue d’un vote de 6 contre 4 — que quelques articles du nouveau statut sont inconstitutionnels. Depuis, cette décision n’a fait qu’exacerber le soutien pour l’indépendance de la Catalogne.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Mariano Rajoy, soutenu par son parti, le PP, a refusé de s’impliquer politiquement vis-à-vis des demandes du gouvernement catalan. De son côté, la Generalitat a adopté des mesures de plus en plus radicales, dont la demande d’un référendum sur la base de ce qu’elle assure découler d’un « droit de décider ». Dans le train de cette demande s’est déversé un torrent de propagande, comprenant des arguments spécieux, tel celui voulant qu’une Catalogne indépendante resterait au sein de l’Union européenne.

Les événements des dernières semaines peuvent être résumés comme suit. Malgré une décision de la Cour constitutionnelle et les conclusions du service juridique du Parlement catalan, et malgré des sondages indiquant que 49 % des Catalans s’opposeraient à l’indépendance alors que seulement 41 % y seraient favorables, le gouvernement catalan a décidé d’organiser un référendum pour le 1er octobre. Une réponse positive serait suivie d’une déclaration unilatérale d’indépendance. En réponse à ces démarches illégales, la Haute Cour de justice de la Catalogne — et non le gouvernement espagnol, comme les séparatistes l’affirment — a ordonné l’arrestation d’un certain nombre de responsables de la Generalitat qui ont utilisé des fonds publics pour organiser le référendum. En même temps, le gouvernement de Madrid a décrété un embargo sur les finances de la région, sans pour autant abolir son autonomie ni dissoudre son gouvernement, comme il en aurait la prérogative conformément à l’article 155 de la Constitution.

Il est évident que, des années durant, Mariano Rajoy a refusé d’agir en homme d’État et que cette attitude a fait le lit des menaces actuelles à l’unité de l’Espagne. De fait, nul gouvernement démocratique ne peut se permettre de rester passif alors que des citoyens, des partis et des institutions s’engouffrent dans des actions illégales dont le but est de détruire la Constitution et l’État de droit. À ce stade, la société catalane est divisée et aucun compromis ne se profile à l’horizon.