Un Palestinien tue trois Israéliens près d’une colonie de Cisjordanie

Un Palestinien armé a tué mardi trois Israéliens à l’entrée d’une colonie de Cisjordanie occupée avant d’être abattu, dernière en date d’une multitude d’attaques du même genre depuis deux ans. Coïncidant avec les grandes fêtes juives, l’attaque a immédiatement suscité chez les Israéliens la crainte d’un nouvel accès de violence et des appels à l’Autorité palestinienne à agir. Peu après 7 h, alors que des employés palestiniens se soumettaient aux contrôles israéliens pour entrer dans la colonie de Har Adar, un homme a sorti un pistolet de sous sa chemise et ouvert le feu, tuant Solomon Gavria, un policier de 20 ans, et deux gardes privés, Youssef Ottman, 25 ans, et Or Arish, âgé d’une vingtaine d’années. L’assaillant a été abattu. L’assaillant a été identifié comme Nimer al-Jamal, du village palestinien de Beit Surik, qui fait face à Har Adar. Selon une pratique israélienne courante, « la maison du terroriste sera démolie », a annoncé le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, et « les permis de travail de toute la famille élargie du terroriste sont révoqués ».