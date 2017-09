Mexique: le bilan s’élève maintenant à 324 morts

Mexico — Le bilan du terrible séisme qui a frappé le Mexique il y a près d’une semaine s’élève maintenant à 324 morts, dont 186 dans la capitale, Mexico, ont indiqué lundi les autorités mexicaines. Les équipes de secours ont retrouvé 102 cadavres et sauvé 115 personnes des décombres des immeubles qui se sont effondrés lors du tremblement de terre de magnitude 7,1. Jusqu’à 360 immeubles et maisons ont été lourdement endommagés par la secousse ou risquent de s’écrouler. La coupole de l’église Notre-Dame-des-Anges, qui avait été abîmée le 19 septembre, s’est finalement rompue et est tombée dimanche soir, mais sans faire de blessés. On compte sept écoles parmi les édifices qui risquent de s’effondrer. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des écoles privées et publiques de la capitale avaient besoin d’être inspectées par des experts.