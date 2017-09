Quand le sport se mêle de politique

À quelques jours du référendum d’autodétermination du 1er octobre, les athlètes et équipes sportives d’Espagne n’hésitent pas à prendre position sur la question de l’indépendance de la Catalogne. En réaction aux arrestations politiques du 20 septembre, le célèbre club de football FC Barcelona a défendu publiquement la légitimité du scrutin. Le plus grand quotidien espagnol, El País, a publié ce dimanche une violente critique de la prise de position du Barça, l’accusant de propagande et l’assimilant aux régimes dictatoriaux. Comment expliquer une telle condamnation ?

Le soutien du club de foot à l’indépendance n’a pourtant surpris personne : en juin, lors d’une manifestation pro-référendum tenue à Barcelone, l’entraîneur catalan de Manchester City, anciennement à la tête du Barça, Pep Guardiola, a harangué la foule de 40 000 personnes : « Tout le monde le sait, toute l’Europe le sait : tout ce que nous voulons, c’est voter, car il ne s’agit pas d’indépendance, mais de démocratie. » Le communiqué diffusé par les locataires du Camp Nou mercredi dernier était de teneur tout à fait semblable : l’équipe a fait la promotion du référendum et a témoigné son soutien aux personnes et institutions qui travaillent à la garantie du scrutin.

Pour le quotidien madrilène et l’auteur de la critique, l’analyse politique Rubén Amón, c’est la goutte qui a fait déborder le vase. Le FC Barcelona ne devrait pas avoir voix au chapitre : le foot, c’est du sport, pas de la politique, et les épanchements souverainistes auxquels donnent lieu les matchs du club sont répréhensibles. Rappelons qu’à chaque joute, des cris d’indépendance fusent à 17 minutes et 14 secondes de la première demie, en mémoire de la défaite de 1714 qui a signé la soumission définitive de la Catalogne à l’Espagne.

Le cas Nadal

Pourtant, le journal de centre gauche pro-européen, né au moment de l’émergence d’une Espagne démocratique, avait accueilli à bras ouverts l’appel à l’unité nationale du tennisman Rafael Nadal le 11 septembre dernier au lendemain de sa troisième victoire au US Open. L’athlète s’était alors ouvert aux médias en disant « je ne vois pas l’Espagne sans la Catalogne », arguant que le référendum ne devrait pas se tenir, parce qu’il est illégal.

Aux yeux du País, les locataires du Camp Nou sont au contraire coupables de complicité en mettant la passion du football au service d’un référendum déclaré anticonstitutionnel par Madrid, qualifiant le FC de « grand brasier de la propagande de la cause indépendantiste ». Selon le quotidien, la position nationaliste du club et l’idolâtrie dont seraient l’objet ses joueurs étoiles en feraient l’opium du peuple catalan, endormi par la triade « Dios, patria y fútbol » qui était la devise du dictateur portugais Antonio Salazar.

Il y a chez El País deux poids deux mesures qui ne s’expliquent pas seulement par la sempiternelle et légendaire rivalité entre les géants que sont le Real Madrid et le FC Barcelona. En effet, le rôle phare du Barça dans la construction de l’identité catalane contemporaine remonte aux années de la dictature franquiste, alors que le club était le seul catalyseur et véhicule possible de la fierté d’une Catalogne dont les spécificités linguistiques et culturelles étaient niées par Madrid. En outre, le FC Barcelona jouit d’une visibilité et d’une réputation internationale — particulièrement en Europe — qui fait structurellement défaut aux indépendantistes.

Enfin, pour El País, l’appui du Barça en faveur du référendum transforme analogiquement le scrutin entre un match de foot entre Barcelone et Madrid. Autrement dit, le quotidien déplore que la guerre sublimée qu’est le sport déborde du stade et investisse le champ du politique (même si, paradoxalement, l’article du País produit un résultat semblable). Mais en Espagne, lorsqu’il s’agit du FC Barcelona, n’est-ce pas toujours le cas ?