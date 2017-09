Le dangereux parallèle

Donald Trump n’apprécie pas l’accord de juillet 2015 entre le groupe des P5 + 1 (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU plus l’Allemagne) et l’Iran. Lors de son discours mardi devant l’Assemblée générale de l’ONU, il a ainsi réaffirmé que cet accord « faisait honte aux États-Unis » tout en laissant entendre qu’il permettait à Téhéran de poursuivre le développement de son programme nucléaire.

Qu’ils soient aux États-Unis, en Israël ou en Arabie saoudite, les opposants à l’accord sur le nucléaire iranien avancent deux arguments principaux. Premièrement, ils estiment que Téhéran n’est pas digne de confiance. Les Ayatollahs n’auraient aucune intention de renoncer à la capacité de se doter de la technologie nucléaire, et ce, à des fins militaires.

Un accord fonctionnel

Outre des allégations mensongères selon lesquelles Téhéran ne répondrait pas à l’exigeant mécanisme de vérification et de contrôle mis en place par l’accord de 2015, les opposants dénoncent également la poursuite — et même l’accélération — du programme balistique iranien. Celui-ci n’est pourtant pas l’objet de l’accord de 2015 et est sous le coup de sanctions imposées par la communauté internationale.

Deuxièmement, ils insistent sur l’influence grandissante et déstabilisatrice que joue Téhéran au Moyen-Orient. L’Iran dispose en effet, avec l’Hezbollah libanais, d’un allié qui représente une menace crédible pour Israël (il dispose de milliers de roquettes capables de frapper la totalité du territoire de l’État hébreu) et qui joue un rôle clé auprès de Bachar al-Assad dans la guerre qui fait rage en Syrie. En Irak, les milices chiites soutenues par Téhéran font de celle-ci un acteur incontournable dans le jeu politique.

Plus globalement, l’Iran et ses alliés apparaissent comme des adversaires redoutables dans la lutte d’influence opposant les sunnites emmenés par l’Arabie saoudite aux chiites, dont l’Iran est le chef de file. Ancienne, cette rivalité embrase de nouveau le Moyen-Orient, comme l’illustre, par exemple, la guerre au Yémen.

L’Iran est indéniablement un acteur redoutable aspirant à s’affirmer sur la scène régionale moyen-orientale. Il n’est cependant pas la Corée du Nord. Cette dernière n’a pas respecté l’accord-cadre de 1994, qui prévoyait la suspension de son programme nucléaire. Elle est aujourd’hui une puissance nucléaire menaçant la Corée du Sud, le Japon et les intérêts américains en Asie de l’Est.

À l’heure actuelle, rien n’indique que l’Iran suive la même voie, c’est-à-dire qu’il abuse de l’accord de 2015 pour développer en secret son programme nucléaire. L’Agence internationale de l’énergie atomique (l’AIEA), chargée de veiller à l’application de celui-ci, n’a relevé aucun manquement significatif à ses engagements de la part de Téhéran. Pas plus d’ailleurs que le gouvernement Trump, qui, par deux fois depuis janvier 2017, a certifié au Congrès que l’Iran respectait les termes de l’entente.

L’inévitable option militaire

Rejeter l’accord de 2015 en prétextant que Téhéran ne remplit pas ses obligations serait aussi mensonger que lorsque George W. Bush soutenait en 2002-2003 que Saddam Hussein poursuivait son programme d’armes de destruction massive. Les conséquences pourraient en être tout aussi catastrophiques. En dépit de ses talents autoproclamés de négociateur, le président Trump n’obtiendra pas de meilleure entente avec l’Iran.

La dénonciation de l’accord de 2015 par les États-Unis porterait en fait un rude coup aux efforts diplomatiques multilatéraux destinés à lutter contre la prolifération nucléaire. Même si les autres signataires de l’accord faisaient tout pour compenser le retrait américain, les dirigeants iraniens pourraient légitimement se sentir lésés et vulnérables.

Alors que le régime nord-coréen est aujourd’hui sanctuarisé et à l’abri d’une opération militaire, l’iranien ne l’est pas. Les dirigeants à Téhéran en sont certainement conscients, et les plus radicaux ne manqueraient pas de plaider pour une reprise du programme nucléaire afin de se doter le plus rapidement possible de la meilleure garantie à leur survie. Un Iran doté de l’arme nucléaire étant inacceptable aux yeux des États-Unis et de leurs principaux alliés au Moyen-Orient (Israël et l’Arabie saoudite), un tel développement ouvrirait la voie à une inévitable guerre préventive.

Ce scénario catastrophique peut néanmoins être évité, pas tant à cause de la pression internationale sur le gouvernement Trump, mais grâce au Congrès des États-Unis. La production, tous les 90 jours, par l’exécutif américain d’un rapport certifiant l’application de l’accord de 2015 fut imposée au gouvernement Obama par le Congrès.

Si le gouvernement Trump prétend que l’Iran ne respecte pas ses obligations, c’est en fait au Congrès que reviendrait la responsabilité de dénoncer l’accord et donc d’ouvrir la porte à une nouvelle guerre américaine au Moyen-Orient. Or, rien n’indique qu’il y a actuellement au Capitole un fort appétit pour une telle aventure.