Une nouvelle forme de paludisme atteint le Vietnam

Bangkok — Une forme de paludisme résistant au traitement standard, détectée pour la première fois en 2007 au Cambodge, s’est propagée au Vietnam, ont affirmé vendredi des chercheurs, appelant à agir avant sa propagation à d’autres zones, comme l’Inde ou l’Afrique. « Cela s’est répandu comme une traînée de poudre au Vietnam », a expliqué à l’AFP le professeur Arjen Dondorp, responsable de l’unité de recherche en médecine tropicale de l’Université Mahidol à Bangkok et coauteur d’un article publié jeudi dans la revue scientifique The Lancet Infectious Diseases. « Cela a commencé il y a dix ans dans l’ouest du Cambodge… Le Cambodge a déjà adopté un nouveau traitement, qui devrait tenir un ou deux ans. Le Vietnam doit changer aussi », a ajouté ce responsable, tout juste rentré d’une mission au Vietnam. « Le risque, c’est que cela se propage à l’Inde et à l’Afrique », met en garde le professeur Dondorp.