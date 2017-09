Nouvelle surenchère verbale entre Donald Trump et Kim Jong-un

L’escalade verbale entre Donald Trump et Kim Jong-Un a atteint un nouveau pic vendredi, le président américain qualifiant le leader nord-coréen de « fou » au moment où le régime évoquait un possible essai de bombe H dans le Pacifique.

« Kim Jong-Un de Corée du Nord, clairement un fou qui ne craint pas d’affamer et de tuer son peuple, va être mis à l’épreuve comme jamais ! » a lancé M. Trump dans un tweet particulièrement matinal. Ce dernier intervient au lendemain de l’annonce par Washington d’un renforcement des sanctions contre Pyongyang en réponse à la poursuite de son programme nucléaire.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!