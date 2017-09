Yémen: les Houthis paradent

Sanaa — Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont fait une démonstration de force et maintenu une attitude de défi jeudi à l’égard de leurs adversaires, trois ans jour pour jour après avoir conquis la capitale Sanaa. Des centaines de milliers de leurs partisans se sont rassemblés sur la grande place Sabyine, dans le centre de Sanaa, alors que des avions de la coalition sous commandement saoudien survolaient la capitale. « Depuis cette place sacrée, nous libérerons tout le Yémen », a lancé à la foule Abdelaziz ben Habtoor, chef du gouvernement rebelle de « salut national », en dénonçant « l’occupation » de certaines provinces par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. La guerre au Yémen a fait depuis mars 2015 plus de 8500 morts et près de 49 000 blessés, selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la santé. Elle a provoqué « la pire crise humanitaire de la planète », selon les Nations unies.